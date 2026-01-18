NFL: Stefanski übernimmt die Falcons

Gut zwei Wochen nach seinem Aus bei den Cleveland Browns hat Kevin Stefanski einen neuen Job in der National Football League (NFL). Der 43-Jährige wird Headcoach der Atlanta Falcons, das gab der Klub auf seiner Homepage bekannt. Stefanski ist der 20. Cheftrainer in der Geschichte der Franchise.

"Kevins Führungsstil, kombiniert mit dem vorhandenen Team und der Infrastruktur hier in Atlanta, gibt uns Zuversicht für unsere gemeinsame Vision", sagte Matt Ryan, früherer Quarterback und heutiger Football-Präsident der Falcons. Stefanski stelle "das Team in den Mittelpunkt" und lege "großen Wert auf die Eigenverantwortung".

Cleveland hatte sich zuletzt nach einer enttäuschenden Hauptrunde und sechs gemeinsamen Jahren von Stefanski getrennt. In Atlanta folgt er auf Raheem Morris, der kurz vor ihm freigestellt worden war. Die Falcons hatten unter Morris acht Siege aus 17 Spielen geholt, Cleveland (5:12) noch schlechter abgeschlossen.