NFL Super Bowl 2026: So viel kosten Getränke und Essen beim Finale in San Francisco
- Veröffentlicht: 08.02.2026
- 23:24 Uhr
- Dominik Kaiser
22,50 Dollar für ein Bier und 36 Dollar für einen Cocktail? Beim Super Bowl 2026 im Levi's Stadium greifen die Fans tief in die Tasche. ran zeigt euch die gesalzenen Preise für Burger, Wein und die umstrittene Pizza Hawaii.
Vom Super Bowl berichten Christoph "Icke" Dommisch und Dominik Kaiser
Wenn die New England Patriots und die Seattle Seahawks in der Nacht von Sonntag auf Montag im Super Bowl aufeinandertreffen, ist für Spannung gesorgt.
Und natürlich auch für Entertainment. Rapper Bad Bunny wird in der Halftime-Show auftreten, die Rockband Green Day wird das NFL-Finale eröffnen.
Die 68.500 Zuschauerinnen und Zuschauer im Levi's Stadium in Santa Clara werden also bestens unterhalten – müssen für ihren Spaß aber tief in die Tasche greifen. Zu den Ticketpreisen kommen die Kosten für Getränke und Essen im Stadion.
ran hat sich vor Ort im Stadion der San Francisco 49ers umgeschaut und zeigt euch, was Bier, Hotdog und Co. kosten.
Super Bowl 2026: Wie teuer sind die Getränke?
Ein "Souvenir Premium Draft Beer" kostet 22,50 Dollar, ein "Premium Canned Beer" wird für 19,50 Dollar angeboten, ein "American Canned Lager" für 17,50 Dollar. Pepsi und Gatorade gehen für 8,50 Dollar über die Theke.
Ein 32-Unzen-Souvenir-Soda (knapp ein Liter, Anm. d. Red.) stillt den Durst für zwölf Dollar.
Wer es hochprozentiger mag, sollte über ein unbelastetes Kreditkartenkonto verfügen. Ein Cocktail mit dem Namen "Patriots Pass" kostet in der einfachen Ausführung 23 Dollar, in der doppelten Variante 36.
Ein Glas Wein kostet 17 Dollar, eine Flasche 68 Dollar – offensichtlich sind die Trauben angesichts dieser Preise am Südhang gereift.
Super Bowl 2026: Wie teuer sind die Speisen?
Im Vergleich dazu gibt es zumindest die Möglichkeit, einigermaßen günstig satt zu werden. Eine Käsebrezel oder Nachos sind für jeweils zehn Dollar zu haben. Auch ein regulärer Hotdog kostet einen Zehner – die vegane Variante ist sogar für acht Dollar zu haben.
Ein "Super Burrito" für 18,50 Dollar oder die "Asada Fries" für 18 Dollar belasten das Konto schon wieder deutlich mehr. Der "BBQ Bacon Cheese Burger" kostet 15 Dollar, sechs Chicken Wings 20 Dollar.
Eine Pepperoni-Pizza für 15,50 Dollar klingt da schon wieder nach einer besseren Geldanlage. Eine Ananas-Schinken-Pizza – hierzulande auch als "Pizza Hawaii" bekannt – kostet 16,50.
Für echte Pizza-Traditionalisten ist diese Wahl allerdings ausgeschlossen.