american football

NFL Playoffs heute live - Super Bowl 2026: Kickoff-Zeiten und Zeitplan der Postseason

  • Aktualisiert: 08.02.2026
  • 23:48 Uhr
  • Tobias Wiltschek

Die NFL-Playoffs 2026 sind in vollem Gange. Hier findet ihr alle Zeiten.

Die NFL-Playoffs stehen vor dem großen Finale: Super Bowl LX in San Francisco wartet.

Wann die Spiele in den einzelnen Runden stattfinden, erfahrt ihr hier.

Denver Broncos v Kansas City Chiefs - NFL 2025

Alle Highlights der NFL live auf Joyn

Die wichtigsten Szenen aller Spiele

Für die zahlreichen NFL-Fans aus Deutschland bedeutet der Spielplan, dass sie sich auf lange Nächte einstellen müssen. Denn am frühen Abend um 19:00 Uhr, wenn in der Regular Season viele Spiele beginnen, erfolgt in der Postseason nur bei einer der insgesamt 13 Partien der Kickoff.

Zwei Spiele beginnen um 21:00 Uhr und drei um 22:30 Uhr deutscher Zeit. Die restlichen Partien, inklusive des Super Bowls, starten bei uns erst nach Mitternacht.

NFL: Der genaue Zeitplan der Playoffs

Divisional Round

NFL
17.01.2026
22:30
Denver Broncos
Broncos
Denver Broncos
30:33
Beendet
Buffalo Bills
Buffalo Bills
Bills
n.V.
18.01.2026
02:00
Seattle Seahawks
Seahawks
Seattle Seahawks
6:41
Beendet
San Francisco 49ers
San Francisco 49ers
49ers
18.01.2026
21:00
New England Patriots
Patriots
New England Patriots
16:28
Beendet
Houston Texans
Houston Texans
Texans
19.01.2026
00:30
Chicago Bears
Bears
Chicago Bears
20:17
Beendet
Los Angeles Rams
Los Angeles Rams
Rams
n.V.

Samstag, 17. Januar, 22:30 Uhr: Buffalo Bills @ Denver Broncos - 30:33
Sonntag, 18. Januar, 02:00 Uhr: San Francisco 49ers @ Seattle Seahawks - 6:41
Sonntag, 18. Januar, 21:00 Uhr: Houston Texans @ New England Patriots - 16:28
Montag, 19. Januar, 00:30 Uhr: Los Angeles Rams @ Chicago Bears - 20:17

Conference Championship Games:

Sonntag, 25. Januar, 21:00 Uhr: AFC Championship Game - New England Patriots at Denver Broncos
Montag, 26. Januar, 0:30 Uhr: NFC Championship Game - Los Angeles Rams at Seattle Seahawks

NFL
25.01.2026
21:00
Denver Broncos
Broncos
Denver Broncos
10:7
Beendet
New England Patriots
New England Patriots
Patriots
26.01.2026
00:30
Seattle Seahawks
Seahawks
Seattle Seahawks
27:31
Beendet
Los Angeles Rams
Los Angeles Rams
Rams
Super Bowl:

Montag, 9. Februar, 0:30 Uhr: New England Patriots vs Seattle Seahawks in San Francisco

NFL
09.02.2026
00:30
New England Patriots
Patriots
New England Patriots
-:-
1. Viertel
Seattle Seahawks
Seattle Seahawks
Seahawks

Auch interessant: NFL: New England Patriots stellen unfassbaren Rekord für die Ewigkeit auf

Mehr News und Videos
New England quarterback Drake Maye (10) drops back to pass during an NFL, American Football Herren, USA Divisional round playoff game against the Houston Texans at Gillette Stadium in Foxborough, M...
News

NFL Playoffs: Wer zeigt Super Bowl 2026? TV-Übertragung, Livestream und Ticker

  • 08.02.2026
  • 23:48 Uhr
Seahawks-Quarterback Sam Darnold
News

Super Bowl heute live: Green Day bei Eröffnungszeremonie

  • 08.02.2026
  • 23:41 Uhr
imago images 0846828867
News

Statt Bad Bunny: Er singt bei der alternativen Halftime Show

  • 08.02.2026
  • 23:40 Uhr
SANTA CLARA, CA - FEBRUARY 08: A general view of Levi s Stadium prior to the start of the Seattle Seahawks versus the New England Patriots Super Bowl LX game on February 8, 2026, at Levi s Stadium ...
News

Super Bowl LX: So viel kosten Getränke und Essen

  • 08.02.2026
  • 23:24 Uhr
Peyton Manning
News

Star-Power pur: NFL-Ikonen beim Coin Toss dabei

  • 08.02.2026
  • 22:56 Uhr
imago images 1071472250
News

Coach-Ticker: Interne Lösung! Neuer OC für die Bears

  • 08.02.2026
  • 18:14 Uhr
Patriots Seahawks
News

Super Bowl 2026: NFL-Regeln bei Verlängerung - alle Infos zur Overtime

  • 08.02.2026
  • 15:54 Uhr
imago images 1058736589
News

Super Bowl: American-Football-Regeln für Anfänger einfach erklärt

  • 08.02.2026
  • 15:53 Uhr
NFL
News

Super Bowl 2026: NFL-Lexikon - die wichtigsten Begriffe im American Football einfach erklärt

  • 08.02.2026
  • 15:52 Uhr
imago images 1072028280
News

Super Bowl 2026; Am Montag in der Wiederholung sehen

  • 08.02.2026
  • 15:50 Uhr