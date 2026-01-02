american football
NFL Playoffs heute live - Super Bowl 2026: Kickoff-Zeiten und Zeitplan der Postseason
- Aktualisiert: 08.02.2026
- 23:48 Uhr
- Tobias Wiltschek
Die NFL-Playoffs 2026 sind in vollem Gange. Hier findet ihr alle Zeiten.
Die NFL-Playoffs stehen vor dem großen Finale: Super Bowl LX in San Francisco wartet.
Wann die Spiele in den einzelnen Runden stattfinden, erfahrt ihr hier.
Für die zahlreichen NFL-Fans aus Deutschland bedeutet der Spielplan, dass sie sich auf lange Nächte einstellen müssen. Denn am frühen Abend um 19:00 Uhr, wenn in der Regular Season viele Spiele beginnen, erfolgt in der Postseason nur bei einer der insgesamt 13 Partien der Kickoff.
Zwei Spiele beginnen um 21:00 Uhr und drei um 22:30 Uhr deutscher Zeit. Die restlichen Partien, inklusive des Super Bowls, starten bei uns erst nach Mitternacht.
NFL: Der genaue Zeitplan der Playoffs
Divisional Round
Samstag, 17. Januar, 22:30 Uhr: Buffalo Bills @ Denver Broncos - 30:33
Sonntag, 18. Januar, 02:00 Uhr: San Francisco 49ers @ Seattle Seahawks - 6:41
Sonntag, 18. Januar, 21:00 Uhr: Houston Texans @ New England Patriots - 16:28
Montag, 19. Januar, 00:30 Uhr: Los Angeles Rams @ Chicago Bears - 20:17
Conference Championship Games:
Sonntag, 25. Januar, 21:00 Uhr: AFC Championship Game - New England Patriots at Denver Broncos
Montag, 26. Januar, 0:30 Uhr: NFC Championship Game - Los Angeles Rams at Seattle Seahawks
Super Bowl:
Montag, 9. Februar, 0:30 Uhr: New England Patriots vs Seattle Seahawks in San Francisco