Beim Super Bowl LX spielt Green Day auch den Hit "American Idiot". Allerdings wird der Song an zwei Stellen zensiert.

Mit Spannung wurde der Auftritt von Green Day vor dem Kickoff des Super Bowl LX zwischen den New England Patriots und den Seattle Seahawks erwartet. Inwiefern würde die Punkband den Auftritt im Levi's Stadium für Kritik an den aktuellen Verhältnissen in den USA nutzen?

Diese Frage stellten sich nicht nur die Organisatoren der NFL. Die Antwort: Auf Green-Day-Art.