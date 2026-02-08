- Anzeige -
NFL

Super Bowl 2026: Green Day wird bei Auftritt vor Spiel zweimal zensiert

  • Veröffentlicht: 09.02.2026
  • 00:40 Uhr
  • ran.de

Beim Super Bowl LX spielt Green Day auch den Hit "American Idiot". Allerdings wird der Song an zwei Stellen zensiert.

Mit Spannung wurde der Auftritt von Green Day vor dem Kickoff des Super Bowl LX zwischen den New England Patriots und den Seattle Seahawks erwartet. Inwiefern würde die Punkband den Auftritt im Levi's Stadium für Kritik an den aktuellen Verhältnissen in den USA nutzen?

Diese Frage stellten sich nicht nur die Organisatoren der NFL. Die Antwort: Auf Green-Day-Art.

Green Day beim Super Bowl zensiert

Tatsächlich performten Billie Joe Armstrong & Co. ihren Hit "American Idiot". Doch die Regie zensierte den Text an gleich zwei Stellen. Zunächst war die Originalzeile "The subliminal mindfuck America" nicht im Originalton zu hören, später auch die in Anspielung auf US-Präsident Donald Trump und seine Anhängerschaft umgedichtete Zeile "I'm not part of a MAGA agenda".

Bereits in der Vergangenheit hatte Armstrong diese Zeile statt des eigentlichen Satzes "I'm not part of a redneck agenda" performt. Die Zensur im Rahmen des Super Bowl war nicht nur im TV, sondern auch vor Ort im Stadion zu hören.

