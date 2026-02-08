22,50 Dollar für ein Bier und 36 Dollar für einen Cocktail? Beim Super Bowl 2026 im Levi's Stadium greifen die Fans tief in die Tasche. ran zeigt euch die gesalzenen Preise für Burger, Wein und die umstrittene Pizza Hawaii.

Vom Super Bowl berichten Christoph "Icke" Dommisch und Dominik Kaiser

Wenn die New England Patriots und die Seattle Seahawks in der Nacht von Sonntag auf Montag im Super Bowl aufeinandertreffen, ist für Spannung gesorgt.

Und natürlich auch für Entertainment. Rapper Bad Bunny wird in der Halftime-Show auftreten, die Rockband Green Day wird das NFL-Finale eröffnen.

Die 68.500 Zuschauerinnen und Zuschauer im Levi's Stadium in Santa Clara werden also bestens unterhalten – müssen für ihren Spaß aber tief in die Tasche greifen. Zu den Ticketpreisen kommen die Kosten für Getränke und Essen im Stadion.

ran hat sich vor Ort im Stadion der San Francisco 49ers umgeschaut und zeigt euch, was Bier, Hotdog und Co. kosten.