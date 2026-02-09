Super Bowl 2026: Paar heiratet in Halftime Show von Bad Bunny

Die Halftime Show von Bad Bunny beim Super Bowl LX hatte einige große Momente. Später kommt heraus: Die Hochzeit des Paares war echt.

Ein Paar hat während der Halbzeit-Show des Super Bowls mitten im Auftritt des Grammy-Gewinners Bad Bunny geheiratet. Die "New York Times" erfuhr aus dem Umfeld des puertoricanischen Superstars, dass die Zeremonie auf dem Rasen des Stadions von Santa Clara echt war.

Demnach habe das Paar Bad Bunny, bürgerlich Benito Antonio Martínez Ocasio, ursprünglich auf seine Hochzeit eingeladen. Der Sänger drehte den Spieß um: Er bot dem Paar an, live in seiner Show zu heiraten.