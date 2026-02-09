- Anzeige -
- Anzeige -
NFL

Super Bowl 2026: Paar heiratet in Halftime Show von Bad Bunny

  • Aktualisiert: 09.02.2026
  • 05:32 Uhr
  • SID

Die Halftime Show von Bad Bunny beim Super Bowl LX hatte einige große Momente. Später kommt heraus: Die Hochzeit des Paares war echt.

Ein Paar hat während der Halbzeit-Show des Super Bowls mitten im Auftritt des Grammy-Gewinners Bad Bunny geheiratet. Die "New York Times" erfuhr aus dem Umfeld des puertoricanischen Superstars, dass die Zeremonie auf dem Rasen des Stadions von Santa Clara echt war.

Demnach habe das Paar Bad Bunny, bürgerlich Benito Antonio Martínez Ocasio, ursprünglich auf seine Hochzeit eingeladen. Der Sänger drehte den Spieß um: Er bot dem Paar an, live in seiner Show zu heiraten.

- Anzeige -
- Anzeige -

Super Bowl: Hochzeit bei Halftime Show echt

Zunächst war während des Auftritts ein Heiratsantrag des späteren Bräutigams auf Knien zu sehen, später eine Szene mit Brautkleid und einem Geistlichen: "Sie sind nun verheiratet und dürfen sich küssen." Unmittelbar danach folgte der Gastauftritt von Lady Gaga.

- Anzeige -
Mehr aus der NFL

Super Bowl - Emotionaler Sam-Darnold-Moment: "Er hat es verdient!"

  • Video
  • 03:39 Min
  • Ab 0

Super Bowl: "Wie Belichick und Noll!" Mike Macdonald im NFL-Olymp

  • Video
  • 01:10 Min
  • Ab 0
Seattle Seahawks linebacker Uchenna Nwosu celebrates his touchdown against the New England Patriots during the fourth quarter of Super Bowl LX at Levi s Stadium in Santa Clara, California on Sunday...
News

Seahawks zerlegen Patriots - Seattle ist Super-Bowl-Champ

  • 09.02.2026
  • 07:30 Uhr
Seattle Seahawks kicker Jason Myers (5) kicks a field goal in the third quarter of Super Bowl LX at Levi s Stadium in Santa Clara, California on Sunday, February 8, 2026. PUBLICATIONxNOTxINxUSA SBP...
News

Seahawks-Kicker stellt Super-Bowl-Rekord auf

  • 09.02.2026
  • 07:14 Uhr
NCAA, College League, USA Football: Stanford at Miami Oct 25, 2025; Miami Gardens, Florida, USA; Stanford Cardinal interim head coach Frank Reich watches from the sideline against the Miami Hurrica...

Offiziell: Frank Reich kehrt in die NFL zurück

  • Galerie
  • 09.02.2026
  • 07:06 Uhr
Seattle Seahawks wide receiver Cooper Kupp (10) is pushed out of bounds by New England Patriots cornerback Marcus Jones (25) in the second quarter of Super Bowl LX at Levi s Stadium in Santa Clara,...
News

Draft Order: Erste Runde jetzt komplett

  • 09.02.2026
  • 06:54 Uhr

Super Bowl: Endlich offiziell? Kim K und Lewis Hamilton zusammen beim SB

  • Video
  • 01:13 Min
  • Ab 0
New England Patriots quarterback Drake Maye left, is hit by Seattle Seahawks defensive end DeMarcus Lawrence right, during the third quarter of Super Bowl LX at Levi s Stadium in Santa Clara, Calif...
News

Maye-Geständnis nach Super-Bowl-Pleite

  • 09.02.2026
  • 06:34 Uhr
Hamilton und Kardashian
News

Gemeinsamer Super-Bowl-Auftritt: Hamilton zeigt sich mit Kardashian

  • 09.02.2026
  • 06:31 Uhr
Bad Bunny performs during the Apple Music Super Bowl LX Halftime Show at Levi s Stadium in Santa Clara, California on Sunday, February 8, 2026. PUBLICATIONxNOTxINxUSA SBP20260208461 DAVIDxTULIS
News

Bad Bunnys Halftime Show: Lob von ran - Trump schießt dagegen

  • 09.02.2026
  • 06:14 Uhr