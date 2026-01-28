Brian Daboll findet einen neuen Job. Aber nicht als Head Coach. Der ehemalige Trainer der New York Giants heuert bei den Tennessee Titans an.

von Mike Stiefelhagen

Brian Daboll wird der neue Offensive Coordinator der Tennessee Titans.

Der ehemalige Head Coach der New York Giants geht damit den Weg eines Mike McDaniel und wieder in die zweite Reihe. McDaniel war zuletzt Trainer der Miami Dolphins und unterschrieb für die kommende Saison als OC bei den Los Angeles Chargers.

Vor seinem dreijährigen Giants-Engagement war Daboll zwei Jahre lang OC bei den Buffalo Bills. Dort war der HC-Posten nach dem Ausscheiden Sean McDermotts frei, doch den Zuschlag bekam der dortige OC Joe Brady.

Bei den Titans arbeitet Daboll unter dem neuen Cheftrainer Robert Saleh, der vor zwei Spielzeiten noch sein Rivale in New York war. Saleh war Head Coach der New York Jets und ging für eine Saison wieder als Defensive Coordinator zurück zu den San Francisco 49ers.

Jetzt sind Saleh und Daboll in der NFL vereint und für die Titans verantwortlich.