NFL: New York Jets wollten wohl Jon Gruden zurück in die Liga holen

Jon Gruden lehnt Jets-Angebot ab Doch Gruden lehnte das Angebot wohl ab. Im vergangenen Juli erklärte Gruden, dass er wieder einen Job in der NFL will: "Ich bin noch nicht fertig. Ich bin an einer Rückkehr dran. Ich arbeite hart, damit ich noch eine Chance bekomme". NFL: Bill Belichick nicht in die Hall of Fame gewählt Aber scheinbar will er diese Chance als Head Coach. Denn das Angebot zum Assistenztrainer der Jets lehnte er offensichtlich ab. Zudem läuft noch ein Gerichtsverfahren. Gruden klagte gegen die NFL und Commissioner Roger Goodell. Vor diesem Hintergrund wirkt es äußerst gewagt, dass die Jets überhaupt eine Anfrage an Gruden gerichtet haben.

