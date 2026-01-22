NFL: Tennessee Titans verpflichten Saleh als neuen Headcoach

Die Tennessee Titans haben einen neuen Headcoach verpflichtet. Der NFL-Klub teilte am Donnerstag mit, dass Robert Saleh künftig die Verantwortung an der Seitenlinie übernehmen wird. Medienberichten zufolge erhält der 46-Jährige einen Fünfjahresvertrag.

Bereits in Woche sechs der laufenden NFL-Saison hatten die Titans als erstes Team der Liga ihren Head Coach Brian Callahan entlassen. Übergangsweise übernahm daraufhin Mike McCoy das Traineramt.

Saleh war zuletzt als Defensive Coordinator bei den San Francisco 49ers tätig. Zuvor hatte er von 2021 bis 2024 bereits als Head Coach der New York Jets gearbeitet.