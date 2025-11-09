NFL trauert um Ex-Commissioner Tagliabue

Die National Football League trauert um ihren früheren Commissioner Paul Tagliabue. Wie seine Familie bekannt gab, starb der 84-Jährige am Sonntag in der Stadt Chevy Chase/US-Bundesstaat Maryland an den Folgen einer Parkinson-Erkrankung.

Tagliabue hatte die NFL von 1989 bis 2006 als fünfter Commissioner geführt. Unter ihm expandierte die Liga von 28 auf 32 Teams und orientierte sich verstärkt Richtung Europa.

"Paul war ein Vorbild an Integrität – großgewachsen, bescheiden und unerschütterlich loyal gegenüber der NFL", sagte der derzeitige Commissioner Roger Goodell, der Tagliabue vor 19 Jahren abgelöst hatte, "er hat jede Herausforderung und Chance mit Blick auf das Gemeinwohl ergriffen."