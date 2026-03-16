Der Super Bowl MVP wechselte in der Free Agency von den Seattle Seahawks zu den Kansas City Chiefs. Einem Bericht zufolge spielte aber nicht nur Geld bei seiner Entscheidung eine Rolle.

von Chris Lugert

Für Running Back Kenneth Walker war die Free Agency der NFL zumindest finanziell ein großer Erfolg. Der amtierende Super Bowl MVP unterschrieb bei den Kansas City Chiefs einen Dreijahresvertrag über 43,05 Millionen Dollar, davon sind 28,7 Millionen Dollar garantiert.

Damit schlug er Kapital aus seinem nach dem Super Bowl deutlich erhöhten Marktwert, während die Seattle Seahawks einen ihrer offensiven Leistungsträger verloren. Doch ein neuer Bericht legt nahe, dass es dem 25-Jährigen nicht nur darum ging, das finanziell beste Angebot anzunehmen.

Wie "The News Tribune" berichtet, sei Walker auch mit seiner sportlichen Situation bei den Seahawks über weite Teile der Saison nicht zufrieden gewesen. Demnach hätte ihn "verärgert", dass er nicht mehr die unumstrittene Nummer eins war, sondern die Carries mit Zach Charbonnet teilen musste.

Während der Regular Season bekam Charbonnet sogar etwas mehr Einsatzzeit, er stand bei 49 Prozent der offensiven Snaps auf dem Feld. Walker hingegen musste sich mit 47 Prozent der Snaps begnügen. Erst der Kreuzbandriss von Charbonnet in den Playoffs machte Walker zum unumstrittenen Lead Back.