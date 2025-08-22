Anzeige
Bereits im April weitere Verbote

NFL will Jubelgesten nach Touchdowns weiter einschränken

  • Aktualisiert: 22.08.2025
  • 10:56 Uhr

Jubelgesten in der NFL waren auch in dieser Offseason ein großes Thema. Die Liga will die Feierlichkeiten nun weiter einschränken.

Die NFL will in der Saison 2025 verstärkt auf sportliches Verhalten setzen und unsportliche Gesten konsequent ahnden.

Laut Liga-Offiziellen wird es eine verschärfte Kontrolle von gewaltsimulierenden oder anzüglichen Gesten geben, wie NFL-Schiedsrichteranalyst Walt Anderson bekanntgab.

Gesten wie das Nachahmen von Schusswaffen, das Symbolisieren eines Kehlenschnitts oder sexuell anzügliche Bewegungen stehen im Fokus.

Anderson betonte, dass solche Aktionen in der vergangenen Saison um 133 Prozent zugenommen haben, weshalb sie nun ein zentraler Punkt der Regelverschärfung sind.

"Die Schiedsrichter haben die Vereine ausdrücklich darauf hingewiesen. Es gibt viele kreative und unterhaltsame Wege, um zu feiern, und darauf sollen sich die Spieler konzentrieren", so Anderson.

Anzeige
Anzeige

NFL hat bereits im April weitere Gesten verboten

Bereits im April erweiterte die NFL ihre Liste verbotener Gesten, unter anderem um das sogenannte "Nose Wipe". Dabei wischen sich Spieler mit der Hand über die Nase, was laut Liga-Vizepräsident Troy Vincent in einigen Kontexten mit Gang-Symbolik assoziiert wird und daher als unangemessen gilt. Die Geste, die oft als harmlos wahrgenommen wird, könne in bestimmten Situationen provokativ wirken, weshalb sie nun verboten ist.

Die Liga betont, dass sie Feiern nicht verbieten will, sondern lediglich unsportliches Verhalten eindämmen möchte. Spieler sollen weiterhin ihre Kreativität zeigen dürfen, solange diese im Rahmen der Regeln bleibt.

Anzeige
Mehr News und Videos

NFL: Aaron Rodgers haut Monster-Pass raus

  • Video
  • 01:05 Min
  • Ab 0

NFL: Training zu hart? Browns-Rookies im Vorher-Nachher-Vergleich

  • Video
  • 01:23 Min
  • Ab 0
NFL, American Football Herren, USA San Francisco 49ers at Seattle Seahawks Oct 10, 2024; Seattle, Washington, USA; San Francisco 49ers quarterback Brock Purdy (13) carries the ball against the Seat...
News

NFC West im Check: Die spannendste Division der NFL

  • 22.08.2025
  • 11:14 Uhr
Mahomes
News

NFL 2025/26 live: Übertragung im Free-TV, Livestream und Liveticker

  • 22.08.2025
  • 11:01 Uhr
Buffalo Bills v Kansas City Chiefs
News

NFL-Preseason 2025 heute live: Spiele, Termine, Übertragungen - alle Informationen

  • 22.08.2025
  • 08:57 Uhr
August 16, 2025: Indianapolis Colts quarterback Anthony Richardson (5) pivots with the ball during NFL, American Football Herren, USA preseason game action against the Green Bay Packers at Lucas Oi...
News

Nach Colts-Schock: Mögliche Landing Spots für Richardson

  • 22.08.2025
  • 08:46 Uhr
New England Patriots v New York Giants - NFL Preseason 2025
News

Giants vermöbeln Patriots - Rodgers-Backup stark

  • 22.08.2025
  • 08:28 Uhr

NFL-Highlights: Böse Pleite! Giants vermöbeln Patriots

  • Video
  • 03:46 Min
  • Ab 0

NFL: Wilde Schlägerei zwischen Packers und Seahawks!

  • Video
  • 01:14 Min
  • Ab 0
NFL, American Football Herren, USA London Games-Jacksonville Jaguars Practice Oct 16, 2024; Watford, United Kingdom; Jacksonville Jaguars wide receiver Louis Rees-Zammit (84) at press confernce at ...
News

"Absolut Brutal": Rugby-Star rechnet mit NFL ab

  • 21.08.2025
  • 19:41 Uhr