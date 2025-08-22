NFL will Jubelgesten nach Touchdowns weiter einschränken

Jubelgesten in der NFL waren auch in dieser Offseason ein großes Thema. Die Liga will die Feierlichkeiten nun weiter einschränken.

Die NFL will in der Saison 2025 verstärkt auf sportliches Verhalten setzen und unsportliche Gesten konsequent ahnden.

Laut Liga-Offiziellen wird es eine verschärfte Kontrolle von gewaltsimulierenden oder anzüglichen Gesten geben, wie NFL-Schiedsrichteranalyst Walt Anderson bekanntgab.

Gesten wie das Nachahmen von Schusswaffen, das Symbolisieren eines Kehlenschnitts oder sexuell anzügliche Bewegungen stehen im Fokus.

Anderson betonte, dass solche Aktionen in der vergangenen Saison um 133 Prozent zugenommen haben, weshalb sie nun ein zentraler Punkt der Regelverschärfung sind.

"Die Schiedsrichter haben die Vereine ausdrücklich darauf hingewiesen. Es gibt viele kreative und unterhaltsame Wege, um zu feiern, und darauf sollen sich die Spieler konzentrieren", so Anderson.