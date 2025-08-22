Bereits im April weitere Verbote
NFL will Jubelgesten nach Touchdowns weiter einschränken
- Aktualisiert: 22.08.2025
- 10:56 Uhr
Jubelgesten in der NFL waren auch in dieser Offseason ein großes Thema. Die Liga will die Feierlichkeiten nun weiter einschränken.
Die NFL will in der Saison 2025 verstärkt auf sportliches Verhalten setzen und unsportliche Gesten konsequent ahnden.
Laut Liga-Offiziellen wird es eine verschärfte Kontrolle von gewaltsimulierenden oder anzüglichen Gesten geben, wie NFL-Schiedsrichteranalyst Walt Anderson bekanntgab.
Gesten wie das Nachahmen von Schusswaffen, das Symbolisieren eines Kehlenschnitts oder sexuell anzügliche Bewegungen stehen im Fokus.
Anderson betonte, dass solche Aktionen in der vergangenen Saison um 133 Prozent zugenommen haben, weshalb sie nun ein zentraler Punkt der Regelverschärfung sind.
"Die Schiedsrichter haben die Vereine ausdrücklich darauf hingewiesen. Es gibt viele kreative und unterhaltsame Wege, um zu feiern, und darauf sollen sich die Spieler konzentrieren", so Anderson.
NFL hat bereits im April weitere Gesten verboten
Bereits im April erweiterte die NFL ihre Liste verbotener Gesten, unter anderem um das sogenannte "Nose Wipe". Dabei wischen sich Spieler mit der Hand über die Nase, was laut Liga-Vizepräsident Troy Vincent in einigen Kontexten mit Gang-Symbolik assoziiert wird und daher als unangemessen gilt. Die Geste, die oft als harmlos wahrgenommen wird, könne in bestimmten Situationen provokativ wirken, weshalb sie nun verboten ist.
Die Liga betont, dass sie Feiern nicht verbieten will, sondern lediglich unsportliches Verhalten eindämmen möchte. Spieler sollen weiterhin ihre Kreativität zeigen dürfen, solange diese im Rahmen der Regeln bleibt.