Pleite für St. Browns Lions - Colts stolpern vor Berlin Game

Die Detroit Lions um den deutschen Star-Receiver Amon-Ra St. Brown sind in der NFL erneut gestolpert. Im Heimspiel gegen die Minnesota Vikings setzte es am Sonntag ein überraschendes 24:27, die Lions unterlagen dem Division-Rivalen damit erstmals seit gut drei Jahren. Detroit hat zwei der vergangenen drei Spiele verloren, liegt mit einer Saisonbilanz von 5:3 aber weiter ordentlich im Play-off-Rennen.

St. Brown war mit sieben Touchdowns aus sieben Spielen in die Begegnung gegangen, ein weiterer gelang ihm am Sonntag nicht. Der Deutsch-Amerikaner fing immerhin neun Bälle für 97 Yards Raumgewinn, seine Offensivkollegen David Montgomery, Sam LaPorta und Jameson Williams sorgten für die Touchdowns der Lions.

Die Indianapolis Colts leisteten sich indes ausgerechnet vor ihrem Gastspiel in Berlin einen unerwarteten Ausrutscher. Bei den Pittsburgh Steelers unterlag das stärkste Team der bisherigen Saison mit 20:27, es war die erste Niederlage seit Ende September und überhaupt erst die zweite der Saison für die Colts. Die New England Patriots setzten sich derweil gegen die Atlanta Falcons mit 24:23 durch und weisen nun wie Indianapolis eine Bilanz von 7:2-Siegen auf. Die Colts und die Falcons bestreiten am kommenden Sonntag (15.30 Uhr/RTL und DAZN) das erste Gastspiel der NFL im Berliner Olympiastadion.