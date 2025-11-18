Spuckattacke: NFL zieht Chase aus dem Verkehr

Alle Unschuldsbeteuerungen halfen nichts, die NFL hat Footballstar Ja'Marr Chase von den Cincinnati Bengals nach einer Spuckattacke für ein Spiel gesperrt. Die Entscheidung fiel nach Ansicht der Videoaufnahmen aus dem Spiel bei den Pittsburgh Steelers, der Wide Receiver fehlt seinem Team am kommenden Wochenende gegen die New England Patriots. Es ist die erste Sperre für Chase (25) in der National Football League.

Chase spuckte Jalen Ramsey am vergangenen Sonntag im Duell mit den Steelers (12:34) an, dieser revanchierte sich mit einem Schlag ins Gesicht. Der Verteidiger wurde umgehend des Feldes verwiesen, Chase durfte dagegen weiterspielen und behauptete später, nichts gemacht zu haben. Die Schiedsrichter hatten den Spuckvorfall nicht gesehen.

Bengals-Headcoach Zac Taylor räumte jedoch ein, dass sein Spieler falsch gehandelt habe. "Was da passiert ist, war eindeutig eine Grenzüberschreitung, und so etwas können wir nicht dulden. Ich bin sicher, er wird die Verantwortung dafür übernehmen", sagte Taylor, verteidigte aber Chase auch. "Ja'Marr ist einer meiner Lieblingsspieler. Ein einziger Fehler schmälert nicht all seine Leistungen für uns. Ich kann gar nicht genug Gutes über Ja'Marr sagen."

Bereits zum zweiten Mal in der laufenden Saison wurde ein NFL-Profi wegen eines solchen Vorfalls bestraft. In der ersten Woche hatte Defensive Tackle Jalen Carter von Super-Bowl-Champion Philadelphia Eagles Quarterback Dak Prescott (Dallas Cowboys) angespuckt und war von den Referees in die Kabine geschickt worden.