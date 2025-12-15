St. Brown kaum zu stoppen - doch die Lions verlieren

Trotz einer Gala von Amon-Ra St. Brown haben die Detroit Lions in der National Football League (NFL) den nächsten Rückschlag im Rennen um ein Play-off-Ticket kassiert. Bei den Los Angeles Rams unterlag das Team um den glänzend aufgelegten Deutsch-Amerikaner mit 34:41 und muss weiter fürchten, den Sprung in die Postseason zu verpassen.

St. Brown gelangen zwei Touchdowns, mit 164 Receiving Yards stellte der 26-Jährige zudem einen persönlichen Saisonrekord auf. Dem Wide Receiver, der 13 von 18 Pässen fing, fehlt nur noch ein Touchdown, um seine bisherige Bestmarke aus der vergangenen Spielzeit einzustellen.

"Das ist echt hart", sagte St. Brown zur Niederlage und sah Verbesserungsbedarf: "Wir müssen in der Offense besser werden. Wir müssen unsere Plays besser zu Ende bringen und mehr daraus machen, besonders gegen so ein Team."

Durch den Sieg qualifizierten sich die Rams als erste Franchise für die Play-offs, wenig später folgten die Denver Broncos. Das 34:26 gegen die Green Bay Packers war für den Klub aus der Mile High City schon der elfte Sieg in Serie. Quarterback Bo Nix warf vier Touchdown-Pässe.

Bitter endete das Comeback von Philip Rivers. Der 44-Jährige, nach fünf Jahren aus dem Ruhestand zurückgekehrt, warf im Trikot der Indianapolis Colts wenige Sekunden vor Schluss eine Interception und besiegelte die 16:18-Niederlage bei den Sattle Seahawks. Indianapolis hatte den Quarterback unter der Woche engagiert, nachdem sich die Nummer eins Daniel Jones einen Achillessehnenriss zugezogen hatte.

Die Colts führten zwischenzeitlich 13:3, brachten den Vorsprung aber nicht nach Hause. Seattle blieb ohne Touchdown, Kicker Jason Myers sorgte mit sechs Field Goals (Klubrekord) für alle Punkte. Darunter war auch ein erfolgreicher Schuss aus 56 Yards bei 29 Sekunden Restspielzeit.

Detroit ist mit acht Siegen und sechs Niederlagen nur Dritter in der NFC North hinter den Chicago Bears (10:4) und den Packers (9:4:1). Green Bay bangt nach der Niederlage in Denver um Superstar Micah Parsons. Es wird befürchtet, dass sich der Defensive End einen Kreuzbandriss im linken Knie zugezogen hat.