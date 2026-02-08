- Anzeige -
- Anzeige -
NFL

Super Bowl 2026: Green Day wird bei Auftritt vor Spiel zwei Mal zensiert

  • Aktualisiert: 09.02.2026
  • 14:22 Uhr
  • ran.de

Beim Super Bowl LX spielt Green Day auch den Hit "American Idiot". Allerdings wird der Song an zwei Stellen zensiert.

Mit Spannung wurde der Auftritt von Green Day vor dem Kickoff des Super Bowl LX zwischen den New England Patriots und den Seattle Seahawks erwartet. Inwiefern würde die Punkband den Auftritt im Levi's Stadium für Kritik an den aktuellen Verhältnissen in den USA nutzen?

Diese Frage stellten sich nicht nur die Organisatoren der NFL. Die Antwort: Auf Green-Day-Art.

- Anzeige -
- Anzeige -

Green Day beim Super Bowl zensiert

Tatsächlich performten Billie Joe Armstrong & Co. ihren Hit "American Idiot". Doch die Regie zensierte den Text an gleich zwei Stellen.

Zunächst war die Originalzeile "The subliminal mindfuck America" nicht im Originalton zu hören, später auch die in Anspielung auf US-Präsident Donald Trump und seine Anhängerschaft umgedichtete Zeile "I'm not part of a MAGA agenda".

Bereits in der Vergangenheit hatte Armstrong diese Zeile statt des eigentlichen Satzes "I'm not part of a redneck agenda" performt. Die Zensur im Rahmen des Super Bowl war nicht nur im TV, sondern auch vor Ort im Stadion zu hören.

- Anzeige -
Mehr News und Videos
imago images 1072309051
News

Darnold: "Manche Leute haben mich für verrückt gehalten"

  • 09.02.2026
  • 15:34 Uhr
Bad Bunny und Trump
News

"Schlag ins Gesicht fürs Land": Trump wütet wegen Halftime Show

  • 09.02.2026
  • 15:34 Uhr
Seattle Seahawks head coach Mike MacDonald holds the Vince Lombardi Trophy after the Seattle Seahawks defeated the New England Patriots to win Super Bowl LX at Levi s Stadium in Santa Clara, Califo...
News

Seahawks zerlegen Patriots - Seattle ist Super-Bowl-Champ

  • 09.02.2026
  • 15:33 Uhr
Bad Bunny performs during the Apple Music Super Bowl LX Halftime Show at Levi s Stadium in Santa Clara, California on Sunday, February 8, 2026. PUBLICATIONxNOTxINxUSA SBP20260208458 DAVIDxTULIS
News

Kommentar: Bad Bunny liefert die beste Halftime Show seit Jahren

  • 09.02.2026
  • 15:33 Uhr
NFL, American Football Herren, USA Super Bowl LX-Seattle Seahawks at New England Patriots Feb 8, 2026; Santa Clara, CA, USA; Seattle Seahawks quarterback Sam Darnold (14) and running back Kenneth W...
News

Super Bowl 2026: Kenneth Walker III zum MVP gekürt

  • 09.02.2026
  • 14:22 Uhr
imago images 1058736589
News

Super Bowl: Die besten Werbespots - Pepsi vs. Cola geht weiter

  • 09.02.2026
  • 14:22 Uhr

Super Bowl: Drake Maye ringt mit den Worten

  • Video
  • 00:54 Min
  • Ab 0
Seattle Seahawks quarterback Sam Darnold left, embraces Super Bowl MVP Seattle Seahawks running back Kenneth Walker III, right, after the Seattle Seahawks defeated the New England Patriots to win S...
News

Super Bowl: Das kompletteste Team hat sich belohnt

  • 09.02.2026
  • 14:00 Uhr

Super-Bowl-Highlights: Seahawks feiern nach defensiver Meisterleistung

  • Video
  • 05:49 Min
  • Ab 0
NFL München
News

NFL in Deutschland: Spielorte bis 2029 bekannt

  • 09.02.2026
  • 11:55 Uhr