NFL

Super Bowl 2026: Kenneth Walker III zum MVP gekürt

  • Veröffentlicht: 09.02.2026
  • 05:03 Uhr
  • ran.de

Kenneth Walker erhält als wertvollster Spieler des Super Bowls die Pete Rozelle Trophäe. Damit wird erstmals seit 1998 wieder ein Running Back ausgezeichnet.

Die Seattle Seahawks haben sich zum Super Bowl Champion 2026 gekrönt, dank starker Leistung der Defense - und Running Back Kenneth Walker III.

Walker hatte am 29:13-Erfolg gegen die New England Patriots mit insgesamt 161 Yards Raumgewinn - davon 135 Rushing Yards - großen Anteil. Bereits zur Pause kam der Running Back auf 100 Total Yards - und damit fast doppelt so viele wie die komplette Patriots-Offense mit 51.

Im Schlussviertel gelang Walker noch ein 49-Yard-Lauf in die Endzone, der Touchdown wurde wegen Haltens von Center Jalen Sundell zurückgenommen.

Walker ist Super-Bowl-MVP: Erster Running Back seit Davis 1998

Neben der Pete Rozelle Trophäe erhält Walker auch eine Einladung nach Disneyland, wo der Super-Bowl-MVP kurz nach dem Spiel eine Parade abhält.

Letztmals war Terrell Davis im Jahr 1998 beim Erfolg der Denver Broncos über die Green Bay Packers als Running Back mit der Pete Rozelle Trophäe ausgezeichnet worden.

