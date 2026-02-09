Bad Bunny muss nach seiner Halftime Show beim Super Bowl LX heftige Kritik von ganz oben einstecken. Denn US-Präsident Donald Trump meldet sich mit vernichtenden Sätzen zu Wort.

Super Bowls LX war der erste, der zwei Halftime Shows bot. Neben der offiziellen der NFL mit Bad Bunny gab es auch die von der rechtskonservativen Organisation Turning Point USA organisierte All America Halftime Show, bei der unter anderem Kid Rock auftrat.

Damit war letztere ganz nach dem Geschmack der US-Administration von Donald Trump. Der US-Präsident muss aber auch auf das Original auf dem Rasen des Levi's Stadiums mindestens ein Auge geworfen haben. Zumindest erlaubte er sich auf seinem Social-Media-Dienst Truth Social einen ausführlichen Kommentar zu dem Auftritt des Puertoricaners, der Lady Gaga und Ricky Martin als Überraschungsgäste begrüßte.

Und Trumps Kritik hatte es wie gewohnt in sich. "Die Halftime Show des Super Bowl ist absolut grauenhaft, eine der schlechtesten jemals", wetterte der Republikaner und sah "eine Beleidigung für die Größe Amerikas". Der Auftritt habe "in keiner Weise unseren Ansprüchen an Erfolg, Kreativität oder Exzellenz" entsprochen.

Weiter im Text: "Niemand versteht ein Wort von dem, was dieser Typ sagt, und die Tanzeinlagen sind widerlich, besonders für die kleinen Kinder, die in den USA und weltweit zuschauen. Diese 'Show' ist ein Schlag ins Gesicht unseres Landes, das jeden Tag neue Maßstäbe und Rekorde setzt."