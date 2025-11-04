Vor Berlin-Spiel: Colts holen Star-Cornerback Gardner

Die Indianapolis Colts haben sich kurz vor ihrem NFL-Auftritt in Berlin noch einmal prominent verstärkt. Dicht vor dem Ende der Transferperiode sicherte sich die mit 7:2 Siegen stark gestartete Franchise die Dienste von Star-Cornerback Sauce Gardner von den New York Jets. Diese erhalten im Gegenzug die Erstrunden-Draftpicks der Colts 2026 und 2027 sowie Wide Receiver Adonai Mitchell.

Gardner hatte erst vor der Saison einen Vierjahresvertrag über 120,4 Millionen Dollar bei den Jets unterschrieben. "New York, es war echt", schrieb der 25-Jährige in den Sozialen Medien und postete dazu ein grünes Herz - die Farbe der Jets, die nach acht Spielen nur einen Sieg auf dem Konto haben. Gardner war der vierte Pick im Draft 2022, auf Anhieb wurde er zum NFL Defensive Rookie of the Year gewählt.

Die Colts spielen am Sonntag (15.30 Uhr/RTL und DAZN) im Berliner Olympiastadion gegen die Atlanta Falcons.