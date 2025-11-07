Werner über deutschen NFL-Quarterback: "Sehen wir nicht"

Der frühere Footballprofi Björn Werner glaubt nicht, dass sich in Zukunft ein deutscher Quarterback in der NFL durchsetzen wird. "Nein, das sehen wir leider nicht", sagte der 35-Jährige vor dem Berlin Game zwischen den Indianapolis Colts und den Atlanta Falcons am Sonntag (15.30 Uhr/RTL und DAZN) im Olympiastadion.

Als Hauptgrund nannte Werner das Schulsystem in den USA, das darauf ausgerichtet sei, dass sich Talente schon früh verbesserten. Talentierte Quarterbacks würden dort auch in der Offseason im Sommer stark gefördert, beispielsweise über private Quarterback-Coaches in Quarterback-Camps, die von ehemaligen NFL-Spielern unterstützt werden.

"Das hast du alles nicht. Die Quarterback-Position musst du früh verstehen und so viele Würfe in deinem Arm haben, dass du im Kopf verstehst, was diese ganzen Routen, Timings und Mechanics im Football ausmachen", sagte Werner: "Wenn du sagst, dass hier jemand mit Football anfängt und in seinen Teenage-Zeiten rübergeht, ist das schon zu spät."