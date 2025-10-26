Dodgers schlagen in der World Series zurück

Titelverteidiger Los Angeles Dodgers hat in der World Series der Major League Baseball im zweiten Spiel ausgeglichen. Der Favorit setzte sich einen Tag nach der überraschenden 4:11-Auftaktpleite bei den Toronto Blue Jays mit 5:1 durch.

Matchwinner für das Team aus Kalifornien war Pitcher Yoshinobu Yamamoto, der in neun Innings nur einen Run zuließ. "Das heutige Spiel mussten wir gewinnen", sagte der Japaner, der 105 Würfe benötigte, "so bin ich es angegangen." Schon im Halbfinale gegen die Milwaukee Brewers hatte Yamamoto ein komplettes Spiel absolviert. Für die nötigen Punkte zum Sieg sorgten Homeruns von Max Muncy und Will Smith.

Das dritte Spiel der Best-of-Seven-Serie findet am Montag in Los Angeles statt, auch in den Spielen vier und fünf genießen die Dodgers Heimrecht. Toronto hatte zuletzt bei den Titelgewinnen 1992 und 1993 im Finale gestanden. Die Dodgers könnten als erstes Team seit einem Vierteljahrhundert zweimal in Folge die World Series gewinnen.