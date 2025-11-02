Die L.A. Dodgers verteidigen als erstes MLB-Team seit 25 Jahren ihren Titel. Für die Toronto Blue Jays endet die Finalserie im siebten Spiel dramatisch.

Erste Titelverteidigung seit 25 Jahren: Die Los Angeles Dodgers sind erneut Meister in der Major League Baseball (MLB). Im entscheidenden siebten Spiel der World Series rang der nun neunmalige Champion die Toronto Blue Jays in einem Nervenkrimi mit 5:4 nieder. Seit Rekordmeister New York Yankees im Jahr 2000 sind die Dodgers damit das erste Team, das seinen Vorjahreserfolg wiederholen konnte.

Angeführt von Superstar Shohei Ohtani bewies Los Angeles in der Nacht zum Sonntag erneut Comeback-Qualitäten. Solo-Homeruns von Max Muncy und Miguel Rojas egalisierten einen zwischenzeitlichen 0:3-Rückstand kurz vor Schluss zum 4:4. Im Rogers Centre in Toronto brachte Catcher Will Smith Los Angeles mittels Homerun im elften Inning auf die Siegerstraße, ehe die Dodgers mit einem Double Play das Spiel vollends auf ihre Seite zogen.