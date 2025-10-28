Kurz vor Mitternacht: "Freddie Freeman macht es nochmal"

Entscheidung zur Geisterstunde: Nach 18 Innings und fast sieben Stunden Spielzeit haben die Los Angeles Dodgers die Toronto Blue Jays im zweitlängsten World-Series-Match der Geschichte mit 6:5 geschlagen und sich erstmals die Führung geholt. Der Sieg im Marathonmatch brachte dem Titelverteidiger in der Best-of-seven-Finalserie der Major League Baseball (MLB) das 2:1 ein.

Nach zwei Spielen in Kanada wurde die Serie am Montag (Ortszeit) in Kalifornien fortgesetzt - und wie: Nach sieben Innings stand es 5:5, dann gelang es im Dodger Stadium lange Zeit keinem Team mehr zu punkten. Für die Entscheidung sorgte Freddie Freeman kurz vor Mitternacht nach 6:39 Stunden.

Freeman ist damit der erste Profi, der zwei World-Series-Spiele durch einen sogenannten Walk-off-Homerun entschied. Im Vorjahr war dem First Baseman gegen die New York Yankees sogar ein Walk-off-Grand-Slam gelungen, alle Bases waren beim Homerun von Mitspielern besetzt.

"Diesmal hat es etwas länger gedauert", sagte der glückliche Matchwinner mit Blick auf die vergangene Saison, "es ist unglaublich." Und NBA-Legende Magic Johnson, Mitbesitzer der Dodgers, feierte ihn ab. "Freddie Freeman macht es nochmal", schrieb Johnson bei X: "Freddie ist einfach unglaublich."

Shohei Ohtani sorgte ebenfalls für einen Rekord. Der Japaner, der zwei Homeruns schlug, erreichte die erste Base neunmal. Das hatte zuvor noch niemand in einem Play-off-Spiel geschafft. "Ich möchte so schnell wie möglich schlafen gehen", sagte der Superstar der Dodgers am Ende eines langen Tages.

Das längste World-Series-Spiel fand 2018 ebenfalls im Dodger Stadium statt, auch damals war es das dritte Duell: LA schlug die Boston Red Sox nach 18 Innings und 7:20 Stunden 3:2.

Weiter geht es am schon in der Nacht zum Mittwoch (01.00 Uhr MEZ) mit dem zweiten Duell in Los Angeles. Toronto hatte das Auftaktspiel des MLB-Finales überraschend klar gewonnen (11:4), danach war den favorisierten Dodgers der Ausgleich gelungen (5:1).

Toronto stand zum bislang letzten Mal bei den Titelgewinnen 1992 und 1993 im Finale. LA könnte als erstes Team seit einem Vierteljahrhundert zweimal in Folge die World Series gewinnen.