Los Angeles feiert Dodgers: Hunderttausende Fans bei Parade

Bei einer Parade durch die Innenstadt haben Hunderttausende Fans die Los Angeles Dodgers für ihren zweiten World-Series-Triumph in Folge gefeiert. Die Baseball-Stars um Shohei Ohtani fuhren in offenen Bussen durch die Straßen der kalifornischen Metropole und präsentierten der Menschenmenge im Konfettiregen die Commissioner's Trophy.

Schon vor Sonnenaufgang hatten sich die ersten Fans entlang der Route positioniert, nach offiziellen Angaben kamen noch mehr Menschen als die über 200.000 bei der Parade im Vorjahr. Zwei Tage zuvor hatten die Dodgers den Finalkrimi gegen die Toronto Blue Jays im siebten Spiel für sich entschieden.

Seit Rekordmeister New York Yankees im Jahr 2000 sind die Dodgers das erste Team, das seinen Vorjahreserfolg wiederholen konnte. Jetzt soll in der kommenden Saison der Titelhattrick her, sagte Ohtani: "Ich denke schon jetzt darüber nach, wie wir das nächstes Jahr zum dritten Mal machen werden."