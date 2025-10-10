MLB: Kepler scheitert mit Phillies an Dodgers

Der deutsche Baseball-Profi Max Kepler und seine Philadelphia Phillies sind in der ersten Play-off-Runde der MLB ausgeschieden. Die Phillies verloren in einem packenden Duell mit 1:2 nach Verlängerung bei Titelverteidiger Los Angeles Dodgers und mussten nach der dritten Niederlage im vierten Spiel vorzeitig die Segel streichen.

Die Serie ging mit 3:1 an die Dodgers um Superstar Shohei Ohtani, die nun gegen die Milwaukee Brewers oder die Chicago Cubs um die Teilnahme an der World Series spielen. Die Cubs besiegten die topgesetzten Brewers in Chicago mit 6:0 und erzwangen damit ein entscheidendes fünftes Spiel ihrer Serie am Sonntagmorgen (deutsche Zeit) in Milwaukee.

Kepler, der mit seiner Mannschaft tags zuvor Spiel drei in Los Angeles noch souverän gewonnen (8:2) und damit neue Hoffnung geschöpft hatte, steht nach der bitteren Pleite vor einer ungewissen Zukunft. Der gebürtige Berliner, der zuvor zehn Jahre lang bei den Minnesota Twins unter Vertrag stand, spielt seit dieser Saison für Philadelphia. Sein Vertrag läuft nun aus. Aus dem Plan, die Phillies zum dritten Gewinn der World Series nach 1980 und 2008 zu führen, wurde nichts.