Die enge sechste Begegnung gewann der Titelverteidiger in Toronto mit 3:1, beim Stand von 3:3 fällt die Entscheidung in der Nacht zu Sonntag ebenfalls im Rogers Centre.

Die Los Angeles Dodgers haben sich im Titelkampf der Major League Baseball gegen die Toronto Blue Jays das entscheidende siebte Spiel in der World Series erkämpft.

Die Los Angeles Dodgers erkämpfen sich Entscheidungs-Spiel in der World Series. Yoshinobu Yamamoto überragt und könnte das Team zu historischem Erfolg führen.

Den Grundstein legte das Team aus Kalifornien mit drei Runs im dritten Inning sowie einer weiteren starken Vorstellung von Pitcher Yoshinobu Yamamoto. Der Japaner gab in 6 Innings nur 5 Hits ab, erzielte aber 6 Strikeouts bei 1 Walk.

Zum ersten Mal seit 2019 geht die World Series über die volle Distanz.

Die Blue Jays aus Toronto haben dabei den ersten Triumph seit 32 Jahren im Visier. Die Dodgers-Stars um den Japaner Shohei Ohtani könnten als erstes Team seit einem Vierteljahrhundert zweimal in Folge die World Series gewinnen.