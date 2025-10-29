World Series: Toronto gleicht aus

Die Toronto Blue Jays haben sich im Finale der Major League Baseball (MLB) eindrucksvoll zurückgemeldet. Die Kanadier gewannen Spiel vier der World Series bei den Los Angeles Dodgers in der Nacht zu Mittwoch mit 6:2. Durch den wichtigen Erfolg glich Toronto in der Best-of-seven-Serie zum 2:2 aus.

Keine 24 Stunden nach der bitteren Niederlage nach 18 Innings im dritten Finalspiel lebt Torontos Traum vom ersten Titel seit 32 Jahren weiter. Ein Two-Run-Homerun von Vladimir Guerrero Jr. im dritten Inning und eine starke Leistung von Pitcher Shane Bieber legten den Grundstein für den Sieg der Blue Jays.

Weiter geht es mit Spiel fünf schon in der Nacht zum Donnerstag (1.00 Uhr MEZ) erneut in LA, für das sechste Duell geht es am Samstagmorgen deutscher Zeit (1.00 Uhr) zurück nach Toronto. Die Blue Jays standen zum bislang letzten Mal bei den Titelgewinnen 1992 und 1993 im Finale. LA könnte als erstes Team seit einem Vierteljahrhundert zweimal in Folge die World Series gewinnen.