World Series: Toronto greift nach dem Titel

Die Toronto Blue Jays sind nur einen Sieg vom ersten Titel in der Major League Baseball seit 32 Jahren entfernt. Die Kanadier führen nach einem 6:1-Erfolg in Spiel fünf der World Series mit 3:2 gegen die Los Angeles Dodgers. Die Entscheidung könnte in der Nacht zum Samstag in Toronto fallen. Auch ein mögliches siebtes Aufeinandertreffen würde im Rogers Center steigen. Die Blue Jays haben ihre bislang einzigen beiden Titel 1992 und 1993 geholt.

In Los Angeles avancierte Rookie-Pitcher Trey Yesavage zum Helden der Blue Jays. Der 22-Jährige schaffte 12 Strikeouts und arbeitet nun an einem filmreifen Saisonende. "Es ist eine verrückte Welt", sagte Yesavage nach seiner starken Performance vor 52.175 Zuschauern im Dodger Stadium: "Hollywood hätte es nicht besser machen können. Ich bin einfach sehr dankbar, ein Teil davon zu sein."

Yesavage hatte vergangene Woche als zweitjüngster Pitcher in der Geschichte ein Eröffnungsspiel der World Series bestritten. Dabei hatte er noch Probleme und musste frühzeitig vom Feld. Jetzt quälte er mit seinen Aktionen die Dodgers-Stars um den Japaner Shohei Ohtani und steht vor dem Titelgewinn. Und das zum Spartarif: Yesavage kasierte in dieser Saison 760.000 Dollar - keine drei Prozent des Salärs Ohtanis (28,6 Millionen).