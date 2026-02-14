BBL: Díaz glückt Blitzdebüt bei den Löwen

Die Löwen Braunschweig haben beim Blitzdebüt ihres neuen Trainers Ramón Díaz ein sportliches Lebenszeichen gesendet. Nur einen Tag nach der Vorstellung des Spaniers als neuer Headcoach gewann der Tabellenletzte der Basketball Bundesliga (BBL) mit 90:87 (39:49) nach Verlängerung bei den Skyliners Frankfurt und holte seinen ersten Auswärtserfolg in der laufenden Spielzeit. Auch Konkurrent Rasta Vechta holte wichtigen Punkte beim 85:73 (39:30) gegen den Play-off-Kandidaten ratiopharm Ulm.

Mit dem 43 Jahre alten Spanier Díaz an der Seitenlinie konnten die Braunschweiger das hohe Tempo im ersten Viertel mitgehen. Zur Pause lagen die Niedersachsen dann allerdings mit zehn Punkten zurück. Angeführt vom insgesamt besten Werfer William Christmas (22 Punkte) behielten die Frankfurter lange die Spielkontrolle, ehe die Löwen zu einer Schlussoffensive ansetzten.

Neun Sekunden vor Schluss traf Grant Sherfield zum Ausgleich, der die Verlängerung brachte. Mit dem Sieg schlossen die Löwen mit nun zehn Punkten zu den Academics Heidelberg auf, bleiben aber auf Rang 18. Den Skyliners droht nach der zweiten Overtime-Niederlage in Folge derweil der Sturz aus den Play-in-Rängen.

Nach sechs Niederlagen in Folge sorgte auch Rasta Vechta für eine Überraschung gegen Ulm und verbesserte sich auf Rang 15. Der US-Amerikaner Tevin Brown erzielte 18 Punkte im Duell mit den Schwaben, die aus den Top sechs rutschten.