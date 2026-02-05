- Anzeige -
Medaillenspiegel Olympia 2026 aktuell: Live-Stand am 14. Februar - Winterspiele in Mailand und Cortina

  • Aktualisiert: 14.02.2026
  • 10:57 Uhr
  • ran.de
Medaillen für Olympia vorgestellt
Medaillen für Olympia vorgestellt© AFP/SID/ANDREA PATTARO

Die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina laufen. So sieht der aktuelle Medaillenspiegel aus - wo steht Deutschland?

Die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina d’Ampezzo laufen! Vom 6. bis 22. Februar kämpfen ca. 2.900 Athletinnen und Athleten aus über 90 Nationen um 116 Gold, Silber- und Bronzemedaillen in acht Sportarten.

Deutschland, USA, Norwegen, Italien und viele weitere Teams liefern sich packende Duelle – jede Entscheidung kann den Medaillenspiegel noch komplett umkrempeln.

Olympia 2026: Der aktuelle Medaillenspiegel

Hier sehen Sie den aktuellen Medaillenspiegel Olympia 2026 – automatisch und live aktualisiert. Sortiert nach Gold, dann Silber und Bronze: Wie viele Medaillen hat Team D bereits geholt? Wo steht Deutschland im Vergleich zu den Top-Nationen?

#LandGoldSilberBronzeGesamt
1NorwegenNORNorwegen83718
2ItalienITAItalien63918
3USAUSAUSA47314
4FrankreichFRAFrankreich45110
5DeutschlandGERDeutschland44311
6SchwedenSWESchweden4318
7SchweizSUISchweiz4127
8ÖsterreichAUTÖsterreich36312
9JapanJPNJapan33814
10NiederlandeNEDNiederlande3317
11TschechienCZETschechien2204
12AustralienAUSAustralien2103
13SüdkoreaKORSüdkorea1124
14SlowenienSLOSlowenien1102
15GroßbritannienGBRGroßbritannien1001
KasachstanKAZKasachstan1001
17KanadaCANKanada0347
18ChinaCHNChina0224
19PolenPOLPolen0202
20NeuseelandNZLNeuseeland0112
21LettlandLATLettland0101
22BulgarienBULBulgarien0022
23BelgienBELBelgien0011
FinnlandFINFinnland0011
25AlbanienALBAlbanien0000
AndorraANDAndorra0000
ArgentinienARGArgentinien0000
ArmenienARMArmenien0000
AserbaidschanAZEAserbaidschan0000
BeninBENBenin0000
BolivienBOLBolivien0000
Bosnien-HerzegowinaBIHBosnien-Herzegowina0000
BrasilienBRABrasilien0000
ChileCHIChile0000
DänemarkDENDänemark0000
EcuadorECUEcuador0000
EritreaERIEritrea0000
EstlandESTEstland0000
GeorgienGEOGeorgien0000
GriechenlandGREGriechenland0000
GrönlandGRLGrönland0000
Guinea-BissauGNBGuinea-Bissau0000
HaitiHAIHaiti0000
HongkongHKGHongkong0000
IndienINDIndien0000
IranIRNIran0000
IrlandIRLIrland0000
IslandISLIsland0000
IsraelISRIsrael0000
JamaikaJAMJamaika0000
KeniaKENKenia0000
KirgisistanKGZKirgisistan0000
KolumbienCOLKolumbien0000
KosovoKOSKosovo0000
KroatienCROKroatien0000
LibanonLIBLibanon0000
LiechtensteinLIELiechtenstein0000
LitauenLTULitauen0000
LuxemburgLUXLuxemburg0000
MadagaskarMADMadagaskar0000
MalaysiaMASMalaysia0000
MaltaMLTMalta0000
MarokkoMARMarokko0000
MexikoMEXMexiko0000
MoldauMDAMoldau0000
MonacoMONMonaco0000
MongoleiMGLMongolei0000
MontenegroMNEMontenegro0000
NigeriaNGANigeria0000
NordmazedonienMKDNordmazedonien0000
PakistanPAKPakistan0000
PhilippinenPHIPhilippinen0000
PortugalPORPortugal0000
Puerto RicoPURPuerto Rico0000
RumänienROURumänien0000
San MarinoSMRSan Marino0000
Saudi-ArabienKSASaudi-Arabien0000
SerbienSRBSerbien0000
SingapurSGPSingapur0000
SlowakeiSVKSlowakei0000
SpanienESPSpanien0000
SüdafrikaRSASüdafrika0000
TaiwanTPETaiwan0000
ThailandTHAThailand0000
TogoTOGTogo0000
Trinidad & TobagoTTOTrinidad & Tobago0000
TürkeiTURTürkei0000
UkraineUKRUkraine0000
UngarnHUNUngarn0000
UruguayURUUruguay0000
UsbekistanUZBUsbekistan0000
VA EmirateUAEVA Emirate0000
VenezuelaVENVenezuela0000
ZypernCYPZypern0000

Olympische Winterspiele live und kostenlos auf Joyn streamen

Viele der Top-Wettkämpfe könnt ihr auf  Joyn im Eurosport-Livestream kostenlos verfolgen – ein großer Vorteil, denn Eurosport-Livestreams sind sonst kostenpflichtig.

Einfach Joyn öffnen und mitfiebern, egal ob Biathlon, Skispringen, Eishockey oder Snowboard.

DEB-Team

Olympia 2026 live und kostenlos auf Joyn streamen

Hier im kostenfreien Eurosport-Stream auf Joyn

ARD und ZDF zeigen zudem ausgewählte Highlights und Medaillenentscheidungen im Free-TV - beide Sender sind ebenfalls kostenlos auf Joyn streambar.

Alle weiteren Infos zu Zeitplan, deutschen Medaillenchancen, Stars und Ergebnissen findet ihr auf unserer großen Olympia-2026-Seite auf ran.de. Bleibt dran – die Spiele werden spannend!

Auch interessant: Olympia 2026: Alle Wettbewerbe im Liveticker Und: Olympia 2026: Die Monatsgehälter der deutschen Sportstars

Mehr zu Olympia
imago images 1069870918
News

Hackl zum Skeleton-Eklat: "Haben Regeln und die machen Sinn"

  • 14.02.2026
  • 11:21 Uhr
imago images 1072554698
News

"Verpiss dich einfach!" - Schummel-Vorwurf beim Curling

  • 14.02.2026
  • 11:07 Uhr
imago images 1072538772
News

Wachs-Vorteile: Norwegen und Kläbo droht Nachspiel

  • 14.02.2026
  • 11:05 Uhr
imago images 1072576032
News

Olympia LIVE: Brasilianer beim Riesenslalom mit Mega-Vorsprung

  • 14.02.2026
  • 11:03 Uhr
Malinin
News

Riesensensation! "Vierfach-Gott" Malinin verpasst Medaille

  • 14.02.2026
  • 11:03 Uhr
imago images 1071296881
News

Olympia 2026: Termine, Austragungsorte, Sportarten, Tickets und TV-Übertragung im Überblick

  • 14.02.2026
  • 11:01 Uhr
imago images 1072005462
News

Olympia 2026 jetzt live: Wettbewerbe, Zeitplan und Ergebnisse aus Mailand und Cortina am 14. Februar

  • 14.02.2026
  • 11:00 Uhr
Preuß startet in der Mixed-Staffel
News

Olympia 2026 - Biathlon in Antholz heute live: Frauen-Sprint im Free-TV und im Joyn-Stream - Einzelmedaille für Deutschland?

  • 14.02.2026
  • 11:00 Uhr
Gut in Form: Emma Aicher
News

Olympia 2026 - Ski Alpin heute live: Riesenslalom der Herren im Free-TV und im kostenlosen Joyn-Livestream

  • 14.02.2026
  • 10:59 Uhr
imago images 1072070171
News

Eishockey bei Olympia 2026 heute live: Turnier der Männer im Free-TV und im Joyn-Livestream

  • 14.02.2026
  • 10:58 Uhr