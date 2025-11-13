Basketball: Bamberg erreicht Top Four

Basketball-Bundesligist BMA365 Bamberg Baskets hat zum dritten Mal in Folge das Top Four des BBL-Pokals erreicht. Im Viertelfinale besiegte das Team von Trainer Anton Gavel am Donnerstag die MLP Academics Heidelberg mit 72:66 (34:27) und steht damit im Finalturnier am 21. und 22. Februar 2026.

Bester Werfer war Bambergs Demarcus Demonia mit 21 Punkten, für Heidelberg kam Marcus Weathers auf 20 Zähler. Bamberg hatte in der Vorsaison das Pokalendspiel gegen den Syntainics MBC verloren.

In den übrigen Viertelfinals treffen am kommenden Sonntag (18.00 Uhr) die VET-Concept Gladiators Trier auf Bayern München, ehe am Montag Rasta Vechta gegen die EWE Baskets Oldenburg (18.30 Uhr) und Alba Berlin gegen Science City Jena (20.00 Uhr/alle Dyn) antreten.