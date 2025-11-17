Nach Rückständen zur Pause: Berlin und Oldenburg im Top Four

Alba Berlin hat sich das letzte Ticket für das Top Four um den Pokal der Basketball Bundesliga (BBL) gesichert. Im letzten Viertelfinal-Duell siegte das Heimteam gegen Science City Jena mit 91:78 (45:51) und zog damit im dritten Jahr in Folge ins Halbfinale ein. Zuvor hatten bereits die EWE Baskets Oldenburg dank eines Dreiers von Christopher Clemons eine Sekunde vor Schluss mit 72:69 (30:39) bei Rasta Vechta gewonnen.

Beim Top-Four-Turnier (21./22. Februar 2026) treffen die Berliner nun im Halbfinale auf Oldenburg. Das ergab die Auslosung am späten Montagabend. Im zweiten Duell stehen sich Bayern München und die BMA365 Bamberg Baskets gegenüber.

In der Max-Schmeling-Halle in Berlin dominierten zunächst die Gäste in ihrem erst zweiten Pokal-Viertelfinale der Vereinsgeschichte. Der BBL-Aufsteiger ging mit einer Führung von sechs Punkten in die Pause, ehe sich die Hausherren im zweiten Durchgang in einen Rausch spielten und das Spiel drehten. Die Berliner Martin Hermannsson und Jack Kayil waren mit jeweils 18 Punkten die besten Werfer der Begegnung.

Im niedersächsischen Derby sorgte BBL-Topscorer Clemons für ein Happy End aus Sicht der Oldenburger. Kurz vor der Schlusssirene krönte der US-Amerikaner, mit 20 Punkten bester Werfer des Spiels, seine starke Leistung. Zur Halbzeit hatte der Tabellenvorletzte der Liga noch mit neun Punkten zurückgelegen.