Neuzugang Smith führt Ludwigsburg ins Achtelfinale

Erstes Pflichtspiel - und gleich Hochspannung: Angeführt von Neuzugang Stefan Smith haben die Basketballer von MHP Ludwigsburg einen erfolgreichen Saisonauftakt gefeiert. Der Kanadier, der aus Frankreich von Cholet Basket ans Neckarufer gewechselt war, ging beim Vorjahreselften der Bundesliga voran und war beim 101:93 (83:83, 39:40)-Erfolg nach Verlängerung im BBL-Pokal bei den Frankfurt Skyliners bester Scorer. Lohn ist der Achtelfinaleinzug für die Schwaben.

Point Guard Smith kam am Ende auf starke 35 Punkte, bester Werfer der Hessen war William Christmas mit 22 Zählern. Auch weiter ist Science City Jena nach einem 85:78 (30:36)-Sieg bei den Hakro Merlins Crailsheim. Die Bamberg Baskets, vergangene Saison im Finale, nahmen mit einem 94:89 (45:38) ihre erste Hürde bei den Towers in Hamburg. Die EW Baskets Oldenburg siegten 97:75 (51:32) bei den Eisbären Bremerhaven.