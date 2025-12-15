Top Four findet ab 2026 in München statt

Nach den Diskussionen um den Austragungsort findet das Finalturnier um den BBL Pokal nun ab 2026 in München und nicht in Düsseldorf statt. Gespielt wird das Top Four am 21. und 22. Februar im SAP Garden, auch 2027 und 2028 geht es dort um den Pokal.

Die Basketball-Bundesliga hatte zunächst geplant, das Finalturnier fest nach Düsseldorf zu vergeben und bereits entsprechende Verträge unterzeichnet. Die BBL-Klubs hatten jedoch mitgeteilt, dort nicht spielen zu wollen und München zu präferieren. "Die strategische Entscheidung der Top-Four-Vergabe für drei Jahre nach München hatten die Klubs der BBL Ende September einstimmig gefasst (wobei der FCBB am Votum der Liga nicht beteiligt gewesen war)", hieß es in der Mitteilung am Montag. Am 8. Oktober hatte der Düsseldorfer Veranstalter D.SPORTS mitgeteilt, dass "gerichtliche Schritte ausdrücklich vorbehalten" seien.

"Mit der Entscheidung, mit dem Top Four für drei Jahre an einen festen Standort zu gehen – jetzt offiziell und verbindlich mit München im SAP Garden –, schlagen wir ein neues und aufregendes Kapitel des deutschen Basketballs auf", sagte BBL-Geschäftsführer Stefan Holz in einer Mitteilung am Montag: "Beginnend mit dem Finalturnier 2026 heben wir das Top Four auf das nächste Level und werden die Marke über die kommenden Jahre weiter ausbauen."

2026 sind neben den Bayern die Bamberg Baskets, Alba Berlin sowie die EWE Baskets Oldenburg dabei. In der Münchner Arena wird das Finalturnier auch 2027 und 2028 ausgespielt, auch wenn sich die Bayern nicht qualifizieren sollten. Von 1998 bis 2001 fand das Pokal-Wochenende in Frankfurt statt und von 2007 bis 2009 in Hamburg, seitdem hatte einer der vier Teilnehmer das Finalwochenende ausgetragen.