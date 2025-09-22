Basketball: Dyn sichert sich Rechte für Frauen-Bundesliga

Pay-TV-Sender Dyn erweitert sein Angebot ab sofort um die Damen Basketball Bundesliga (DBBL). Der Vertrag beginnt zur Saison 2025/26, läuft über drei Jahre und beinhaltet die Übertragung aller Spiele in der DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz), das gab Dyn am Montag bekannt.

In der kommenden Saison (ab 27. September) sind die Partien exklusiv auf dem Dyn Basketball YouTube-Kanal zu sehen, ab 2026 auf der Streaming-Plattform des Senders. Zum Programm gehören neben den Hauptrunden- und Play-off-Spielen auch die vier Begegnungen des Top4 um den Pokal.

"Basketball boomt in Deutschland. Das wollen wir weiter mitgestalten. Wir sind überzeugt vom sportlichen Niveau und der Bedeutung der Toyota 1. DBBL", sagte Dyn-COO Marcel Wontorra. "Mit diesem starken Partner an unserer Seite haben wir die Möglichkeit, gemeinsam zu wachsen und den Frauenbasketball auf einer großen Plattform sichtbar zu machen. Für die DBBL ist das ein echter Meilenstein", meint DBBL-Geschäftsführer Anton Hefele.