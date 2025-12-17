EuroCup: Basketballerinnen aus Keltern gescheitert

Nach einer makellosen Hauptrunde sind die Basketballerinnen vom deutschen Meister Rutronik Stars Keltern in den EuroCup-Play-offs gescheitert. Im entscheidenden Duell um ein Achtelfinalticket unterlag der Tabellenführer der Bundesliga dem polnischen Klub Zaglebie Sosnowiec am Mittwoch zu Hause mit 79:80 (45:42) und schied aus. In der Vorwoche hatte die Mannschaft von Trainerin Matea Tavic bereits auswärts das Hinspiel verloren (75:83).

Keltern war mit sechs Siegen aus sechs Spielen als Sieger der Gruppe F in die Play-off-Runde eingezogen. Dagegen hatte Vizemeister Saarlouis Royals in der Staffel E das Aus ereilt - mit sechs Niederlagen.

Beste Werferin bei Keltern war Nationalspielerin Alexandra Wilke mit 25 Punkten. Die Rutronik Stars haben in der Bundesliga erst ein Spiel verloren.