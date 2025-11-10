Basketball: Registrierungsverbot für Theis-Klub Monaco

Die AS Monaco, Klub des deutschen Basketball-Weltmeisters Daniel Theis, darf vorerst keine neuen Spieler und Trainer für die EuroLeague registrieren. Wie die Königsklasse am Montag mitteilte, habe die zuständige Kontrollkommission aufgrund von Zahlungsrückständen, Nichtübermittlung von erforderlichen Unterlagen und mangelnder Zusammenarbeit vor dem Finanzausschuss ein Verfahren gegen den Finalisten der Vorsaison eingeleitet.

Im Zuge dessen habe die Liga ein vorläufiges Registrierungsverbot ausgesprochen. Zuvor war Monaco bereits in der französischen Liga ein Sieg aberkannt worden, weil der Verein die für die vergangene Saison fällige Luxussteuer nicht bezahlt hatte.

Theis war im vergangenen Februar aus der NBA nach Monaco gewechselt. Der 33-Jährige erreichte mit der AS im Mai das Finale der EuroLeague, das gegen Fenerbahce Istanbul verloren ging.