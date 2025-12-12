Bayern-Basketballer verlieren dramatisch in Dubai

Basketball-Meister Bayern München hat in der EuroLeague dramatisch seine sechste Niederlage in Folge kassiert. Beim ersten Aufeinandertreffen mit Liga-Neuling Dubai Basketball unterlag das Team von Weltmeistertrainer Gordon Herbert im Gastspiel in den Vereinigten Arabischen Emiraten mit 88:89 (46:42), den entscheidenden Wurf verwandelte McKinley Wright für die Gastgeber eine Sekunde vor der Schlusssirene.

Erfolgreichster Werfer der Bayern, die nach einem starken zweiten und dritten Viertel im Schlussabschnitt plötzlich wieder massiv unter Druck gerieten, war Welt- und Europameister Andreas Obst (21 Punkte).

"Ich finde, wir haben drei Viertel gut gespielt", sagte der Kanadier Herbert: "Im vierten war unsere Eins-gegen-eins-Defense nicht gut, wir haben Offensivrebounds abgegeben und hatten in der Offensive Ballverluste, das alles hat uns wehgetan. Wir hatten dann in der Zone ein paar Mal Pech und sie haben den Ball gut rausgekickt für Dreier." Trotzdem habe sein Team "den Ball in den letzten zehn Sekunden" gehabt - und entsprechend auch "die Chance, ihn zu behalten", merkte Herbert an.

Mit fünf Siegen bei zehn Niederlagen rutschten die Bayern auf den 19. und damit vorletzten Platz ab. Das Team aus Dubai (sieben Siege, acht Niederlagen) war in der vergangenen Saison als Start-up in der osteuropäischen Adria-Liga vertreten und erhielt zur laufenden Spielzeit einen Platz in der EuroLeague.