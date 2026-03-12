Duell mit Laso: Bayern verlieren in letzter Sekunde

Beim Wiedersehen mit Pablo Laso hat der FC Bayern in der EuroLeague den Sieg über Anadolu Istanbul in letzter Sekunde weggeworfen. Der Spitzenreiter der Bundesliga unterlag im heimischen SAP Garden 80:81 (39:26) gegen den türkischen Klub mit dem spanischen Trainer Laso, der die Münchner in der Saison 2023/24 zum Double aus Meisterschaft und Pokalsieg geführt hatte. Istanbul, EuroLeague-Champion von 2021 und 2022, steht in der Königsklasse weit unten.

"Wir haben in der zweiten Halbzeit defensiv zu viele Fehler gemacht. Dann geht so ein Spiel weg. Es ist uns in der zweiten Halbzeit entglitten", sagte Welt- und Europameister Johannes Voigtmann bei MagentaSport. Der deutsche Meister hat mit seiner 13:18-Bilanz keine realistische Chance mehr, noch in die K.o.-Runde einzuziehen. Sieben Spiele stehen in der Hauptrunde noch aus, die Aussichten waren schon vorher schlecht.

Bester Werfer der Gastgeber war Xavier Rathan-Mayes (15 Punkte), bei Anadolu kam der deutsche Nationalspieler und frühere Bayern-Profi Nick Weiler-Babb auf sieben Punkte. Für die Münchner und Trainer Svetislav Pesic steht nun am kommenden Donnerstag (20.30 Uhr/MagentaSport) ein weiteres Heimspiel gegen Dubai Basketball an.

Die Bayern führten zwischenzeitlich mit 16 Punkten Vorsprung (42:26/21.), ließen Istanbul im dritten Viertel (19:27) aber wieder herankommen. 74:74 hieß es gut dreieinhalb Minuten vor Schluss, Istanbul führte nie - bis eine Sekunde vor Schluss. Dann versenkte Cole Swider einen Dreier zum Sieg.