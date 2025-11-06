EuroLeague: Bayern feiern ersten Auswärtssieg

Der FC Bayern Basketball hat in der EuroLeague im dritten Anlauf seinen ersten Auswärtssieg geholt. Bei Paris Basketball gewann der deutsche Meister trotz größter Probleme 86:82 (53:42), zuvor hatte es in der laufenden Saison Niederlagen bei Panathinaikos Athen und Fenerbahce Istanbul geben. Im neunten Spiel war es der fünfte Erfolg für die Münchner - der dritte in Serie.

"Wir haben bisher viele Widrigkeiten überwunden. In diesem Spiel geht es darum zu sehen, ob wir noch einen Schritt nach vorn machen können", sagte Gordon Herbert vor dem Tip-off. Dem Trainer standen Stefan Jovic sowie die Weltmeister Johannes Voigtmann und Niels Giffey nicht zur Verfügung, dennoch zeigten die Gäste eine gute erste Hälfte.

Erst ein schwaches drittes Viertel (11:26) brachte den FC Bayern in Schwierigkeiten. Paris eroberte die Führung, zog aber nicht davon - auch wegen einer ganz schwachen Dreierquote. Sebastian Herrera traf in der Schlussphase dann aber doch zweimal nacheinander von draußen und sorgte für Spannung, Justin Robinson vergab sieben Sekunden vor dem Ende den möglichen Siegwurf. Bayern-Neuzugang Spencer Dinwiddie holte den Rebound, Kapitän Vladimir Lucic setzte den Schlusspunkt. Bester Werfer beim Bundesligisten war Xavier Rathan-Mayes (16 Punkte).