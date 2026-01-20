EuroLeague: Bayern verpassen vierten Heimsieg in Serie

Die Basketballer von Bayern München haben in der EuroLeague ihren vierten Heimsieg in Serie verpasst. Die Mannschaft von Headcoach Svetislav Pesic verlor am Dienstag gegen das serbische Schlusslicht Partizan Belgrad um den deutschen Welt- und Europameister Isaac Bonga mit 63:67 (32:34). Bester Werfer des Spiels war Belgrads Cameron Payne mit 16 Punkten. Bonga, der 2024 von den Bayern nach Serbien gewechselt war, kam zudem auf sieben Zähler.

Schon am Donnerstag (20.30 Uhr/MagentaSport) geht es für die Münchner in der EuroLeague weiter - mit einem weiteren Spiel im SAP Garden. Dann treffen die Bayern auf das spanische Spitzenteam Valencia Basket. In der Liga wartet am Sonntag vor heimischer Kulisse das Duell mit den Würzburg Baskets.