EuroLeague: Fenerbahce trägt "Heimspiele" in München aus

Die EuroLeague-Heimspiele des türkischen Titelverteidigers Fenerbahce Istanbul gegen die israelischen Basketballteams Maccabi Tel Aviv und Hapoel Tel Aviv werden im SAP Garden in München ausgetragen. Dies gab der Klub am Donnerstag bekannt. Grund die Verlegung der Partien am 11. und 13. November nach Deutschland sind von türkischen Behörden verhängte Sicherheitsmaßnahmen.

Normalerweise trägt Fenerbahce seine Heimspiele in der Ülker Hall in Istanbul aus. Der SAP Garden ist die Heimstätte des deutschen Meisters Bayern München, der dort am 12. November gegen den FC Barcelona antritt. Fenerbahce hatte 2024 die Heimspiele gegen Hapoel und Maccabi in Litauen ausgetragen.