EuroLeague: Horror-Serie der Bayern-Basketballer geht weiter

Der deutsche Basketball-Meister Bayern München kann in der EuroLeague einfach nicht mehr gewinnen. Im Kellerduell bei Schlusslicht ASVEL Villeurbanne Lyon unterlag die Mannschaft von Weltmeistertrainer Gordon Herbert nach einer packenden Schlussphase mit 74:76 (38:42) und kassierte die siebte Niederlage in Folge.

Die Münchner, für die der US-Amerikaner Spencer Dinwiddie mit 15 Punkten der beste Werfer war, gaben den Auswärtssieg mit einem schwachen vierten Viertel (12:25) aus der Hand. Thomas Heurtel entriss dem Team von Herbert mit einem Zwei-Punkt-Wurf 24 Sekunden vor Spielende den Erfolg, Dinwiddie und Johannes Voigtmann konnten auf der Gegenseite nicht mehr antworten. Mit fünf Siegen und elf Niederlagen liegen die Bayern auf dem enttäuschenden 19. Tabellenplatz.

Schon am Freitag geht es für die Münchner in der EuroLeague mit einem Auswärtsspiel bei der AS Monaco weiter.