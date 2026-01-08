FC Bayern feiert Obst: "Absolutes Highlight"

Nach seiner 37-Punkte-Gala bekam Andreas Obst von Svetislav Pesic eine dicke Umarmung und ein paar anerkennende Schulterklopfer. "Er ist nicht nur ein einzelner Shooter, sondern auch ein sehr guter Verteidiger am Ball. Das ist schwer für jede Defensive", schwärmte der Trainer von Bayern München nach der bockstarken Vorstellung des Welt- und Europameisters in der Basketball-EuroLeague.

Angeführt von Obst fuhren die Bayern am Mittwoch gegen Baskonia Vítoria-Gasteiz (96:89) ihren zweiten Sieg in Folge in der Königsklasse ein - doch danach sprach jeder nur über den Mann des Abends. "Absolutes Highlight von ihm. Absolutes Highlightspiel. Er hat das Spiel so an sich gerissen. Wir wissen alle, dass er diese Qualität einfach hat", sagte Weltmeister Niels Giffey bei MagentaSport.

Obst selbst gab sich jedoch zurückhaltend. "Wir spielen mit Selbstvertrauen, ich spiele mit Selbstvertrauen. Meine Teamkollegen haben mich gesucht. Das haben wir gut umgesetzt. Jeder hat große Shots gemacht. Daher war es ein Teamerfolg." Der zweite Sieg nach davor neun aufeinanderfolgenden Niederlagen half Bayern in der Tabelle jedoch nur bedingt. Mit jetzt sieben Erfolgen aus 20 Spielen sind die Play-offs noch immer in weiter Ferne.

Während Obst sieben von elf Dreiern versenkte, betonte Pesic auch dessen Vielseitigkeit. "Andreas ist ein Spieler, der nicht nur mit Selbstvertrauen spielt. Sondern er baut sein Selbstvertrauen in der Defense auf. Danach ist es seine Entscheidung. Er kann machen, was er will: Die Defensive verlassen, attackieren. Er kann alles machen."