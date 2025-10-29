FC Bayern: Starzugang Dinwiddie vor Debüt

Starzugang Spencer Dinwiddie steht vor seinem Debüt für den FC Bayern Basketball. Der langjährige NBA-Profi soll am Donnerstag (20.30 Uhr/MagentaSport) im EuroLeague-Heimspiel gegen den italienischen Meister Virtus Bologna erstmals für seinen neuen Klub auflaufen. Der US-Amerikaner war am Dienstag in München eingetroffen.

"Es ist der Plan, dass Spencer am Donnerstag spielt", sagte Trainer Gordon Herbert: "Aber das werden wir letztlich erst kurz vor dem Spiel entscheiden, wenn wir wissen, wie die Situation bei ihm und im Team ist." Die Bayern hatten Dinwiddie am vergangenen Donnerstag bis zum Saisonende unter Vertrag genommen. Der Point Guard hat elf Jahre in der NBA gespielt, zuletzt für die Dallas Mavericks.

Dinwiddie (32) verfolgte am Dienstagabend das Spiel gegen Real Madrid (90:84) im SAP Garden und trainierte am Mittwochvormittag erstmals in der Halle. Nach Klubangaben wurden dabei "nur Systeme gelaufen" und die "taktische Vorbereitung auf Bologna" begann.