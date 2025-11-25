Messina tritt in Mailand zurück: "Faktor der Spaltung"

Für Trainerlegende Ettore Messina ist nach sechs Jahren und fünf Titeln beim italienischen Basketball-Spitzenklub Olimpia Mailand Schluss. Der 66-Jährige stellt seinen Posten zur Verfügung, bleibt aber Vorstandsmitglied beim Klub. Es übernimmt der bisherige Assistenzcoach Giuseppe Poeta.

"Mir ist klar geworden, dass ich schon seit einiger Zeit zu einem Faktor der Spaltung und damit zu einer Ablenkung geworden bin", teilte Messina in einem offenen Brief mit, der auf der Website des Klubs veröffentlicht wurde.

Messina, einst Trainer der italienischen Nationalmannschaft (1992-1997, 2015-2017) hat Mailand seit 2019 zu drei Meistertiteln und zwei Pokalsiegen geführt. In der Serie A liegt das Team derzeit nur auf dem enttäuschenden achten Platz (5 Siege, 4 Niederlagen), in der EuroLeague standen die Italiener vor dem am Dienstag beginnenden 13. Spieltag auf Rang elf (6:6).

Messina hat in Europa viele Erfolge gefeiert. Er holte in Italien insgesamt sieben Meistertitel mit Bologna, Treviso und Mailand, dazu sechs mit ZSKA Moskau in Russland. Viermal triumphierte der erfahrene Trainer in der EuroLeague, je zweimal mit Bologna und Moskau. Von 2014 bis 2019 war Messina Assistenztrainer von Gregg Popovich beim NBA-Klub San Antonio Spurs.