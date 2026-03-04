Neue Heimspielorte für EuroLeague-Teams aus Tel Aviv und Dubai

Wegen des Nahost-Krieges werden die EuroLeague-Basketballteams aus Tel Aviv und Dubai ihre Heimspiele vorerst nicht in ihren angestammten Arenen austragen und ziehen um. So wird Maccabi Tel Aviv in Belgrad/Serbien spielen, Hapoel Tel Aviv in Sofia/Bulgarien. Dubai Basketball tritt in Sarajevo/Bosnien-Herzegowina an.

Die EuroLeague wird nach eigenen Angaben "die Entwicklung der Lage weiterhin beobachten". Bei einer Veränderung der Situation im Nahem Osten könne es "etwaige Anpassungen" geben. Für die zuletzt abgesagten Spiele werden neue Termine gesucht.

Im EuroCup ist Hapoel Jerusalem von den Auswirkungen des Krieges betroffen, die Heimspiele wird der israelische Klub wie Maccabi Tel Aviv in Belgrad austragen - allerdings in einer anderen Halle. Tel Aviv läuft in der Aleksandar Nikolic Hall auf, Jerusalem in der Ranko Zeravica Sports Hall.