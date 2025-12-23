Neunte Pleite: Bayern auch beim Pesic-Debüt chancenlos

Auch beim Debüt von Trainer-Rückkehrer Svetislav Pesic hat der deutsche Basketball-Meister Bayern München seine Talfahrt in der EuroLeague fortgesetzt. Gegen Tabellenführer Hapoel Tel Aviv verlor der Bundesligist vor den Augen von Fußball-Weltmeister Thomas Müller in eigener Halle 72:82 (32:44), es war die neunte Niederlage in Folge auf internationalem Parkett.

"Ich hatte das Gefühl, dass Tel Aviv zeitweise mit fünf Spielern gegen null gespielt hat. Sie müssen unsere körperliche Präsenz spüren", sagte Pesic nach dem Spiel bei MagentaSport: "Unser Job für die nächsten Spiele ist es, die Defensive zu verbessern. Wir haben nur drei Fouls im letzten Viertel gemacht - so geht das nicht. Fouls sind ein wichtiger Teil des Spiels."

Der 76 Jahre alte Pesic war sofort Feuer und Flamme, stand mehrfach gestikulierend auf dem Court und kassierte schon nach wenigen Minuten ein technisches Foul. Der Nachfolger von Weltmeistertrainer Gordon Herbert hatte allerdings auch wenig Grund zu Freude: Vor mehr als 10.000 Fans stand es schnell 0:7, zur Pause 32:44. Erst in der Schlussphase sorgten die Bayern gegen Hapoels zweite Garde für ein halbwegs versöhnliches Ergebnis.

"Das war frustrierend, aber wir haben am Ende zumindest gekämpft", sagte Justus Hollatz bei MagentaSport. Zum neuen Trainer meinte der Welt- und Europameister: "Er hat uns gesagt, dass wir mit Mut spielen sollen, dass wir hart spielen sollen. Er ist ja erst einen Tag da, viel konnte er nicht machen. Wenn wir ein paar Tage haben, kann man da bestimmt noch mehr machen."

Welt- und Europameister Andreas Obst war mit 18 Punkten bester Werfer der Münchner. Bei den Gästen kam Elijah Bryant ebenfalls auf 18 Zähler.

Die Bayern bleiben in der EuroLeague bei nur fünf Siegen aus 18 Spielen im Tabellenkeller. Weiter geht es am 2. Januar ebenfalls in München, dann ist Hapoels Stadtrivale Maccabi Tel Aviv zu Gast.