Ohne drei Weltmeister: Bayern-Basketballer verlieren erneut

Auftakt in die Auswärtstournee misslungen: Die Basketballer von Bayern München haben in der EuroLeague die zweite knappe Niederlage in Serie kassiert. Beim Wiedersehen mit dem Ex-Münchner Nick Weiler-Babb verlor der deutsche Meister, der ohne drei Weltmeister auskommen musste, beim türkischen Rekordmeister Anadolu Efes trotz Aufholjagd im letzten Viertel mit 72:74 (34:42).

Für den erkrankten Headcoach Gordon Herbert stand wie schon zwei Tage zuvor bei der knappen Niederlage gegen den FC Barcelona (74:75) Assistent TJ Parker an der Seitenlinie. Beim ersten von sieben EuroLeague-Auswärtsspielen in Serie wurden zudem Andreas Obst und Johannes Voigtmann sowie Wenyen Gabriel geschont.

48 Stunden vor dem Pokal-Kracher im Viertelfinale bei BBL-Spitzenreiter Gladiators Trier war am Bosporus Isiaha Mike mit 15 Punkten bester Werfer der Bayern. Spencer Dinwiddie ließ drei Sekunden vor Schluss von der Dreierlinie die Chance auf den Sieg liegen. Die Bayern stehen nun bei einer Bilanz von 5:6 Siegen.

Nationalspieler Weiler-Babb, der von 2020 bis 2025 das Bayern-Trikot getragen hatte und mit den Münchnern zweimal Meister und dreimal Pokalsieger wurde, steuerte sechs Punkte und acht Assists zum Sieg der Türken bei. Topscorer seiner Mannschaft war der Franzose Isaia Cordinier mit 26 Punkten.