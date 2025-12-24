Pesic nach Debüt: "Aus der Komfortzone kommen"

Svetislav Pesic hat nach seinem verlorenen Debüt als Trainer des deutschen Basketball-Meisters Bayern München die fehlende Körperlichkeit kritisiert. "Wir müssen schnell aus der Komfortzone herauskommen. Aber nicht mit der Offense, sondern mit physischer Defense", sagte der 76-Jährige: "Manchmal hatte ich das Gefühl, Hapoel spielt fünf gegen null. Die Gegner müssen spüren, dass wir da sind, unsere Physis."

Die Bayern hatten am Dienstag beim 72:82 (32:44) gegen Tabellenführer Hapoel Tel Aviv die neunte Niederlage in Folge in der EuroLeague kassiert. "Die zweite Hälfte war etwas besser, aber unsere Aufgabe ist es, unsere Defensive für die nächsten Spiele, egal ob BBL oder EuroLeague, zu verbessern. Wir sind zu bequem", sagte der Serbe.

Für die Bayern geht es schon am Freitag mit dem Bundesliga-Spiel bei den Skyliners Frankfurt weiter, nächster Gegner in Europa ist am 2. Januar in München Hapoels Stadtrivale Maccabi Tel Aviv. "Wir werden sehen, wie es in Frankfurt läuft. Wir können nicht bis zum Maccabi-Spiel warten", sagte der Nachfolger des entlassenen Weltmeistertrainers Gordon Herbert über die neue Marschroute.

Gegen Frankfurt gelte es nun, einen Sieg einzufahren. "Die Einstellung von allen war nicht schlecht", sagte Pesic: "Frankfurt ist unsere nächste Aufgabe. Wir wollen das Spiel gewinnen und unsere Defense besser organisieren."

Pesic hatte die Bayern am Montag für den Rest der Saison übernommen. Bei den Bayern ist er ein alter Bekannter: In seiner Amtszeit von 2012 bis 2016 hatten die Münchner 2014 ihren ersten BBL-Titel gewonnen.